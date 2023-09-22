نصائح لجعل ابنك مطمئنا دائما.. بينها الطبطبة والبيت الهادئ

القاهرة - سمر حسين - ماما

تهتم الأمهات بمعرفة النصائح التي تجعل الطفل مطمئنًا، وتؤثر في بناء شخصيته وعلاقته بالناس، لأنه يتأثر بكل فعل يقوم به الأبوين فيكون عصبي عندما يري أسرته كذلك والعكس؛ لذلك هناك بعض الإرشادات التي يجب عليك اتباعها تعرفي عليها في السطور التالية.

نصائح لجعل طفلك مطمئن

حتى يتربي الطفل ويشعر بالإطمئنان هناك بعض النصائح التي قدمتها الدكتورة صفاء محمود حمودة، أستاذ مساعد الطب النفسي بطب الأزهر لـ«هُن» قائلة:« لوالطفل أقل من سنتين بتطمنه بالطبطبة والهدهدة وتكون جنبه ديما وفي تلامس بينها وبينه عشان يتطمن لأن الارتباط الوثيق بينه وبين الام انها تأكله وتغيرله ودا بيطمنه عشان يحس أنه امان ويدعمه ويشكل جواه ارتباط واثق بالآخر ميمعملش عنده اضطرابات قلق ولا يحس أن العالم مكان خطر».

هيئي له بيئة هادئة

وتستمر «حمودة» في سرد النصائح التي تجعل طفلك مطمئنًا قائلة:«لما يكبر شوية على سن المدرسة يحط صورة للأم ولوجودها من عدمه لو اختفت عنه بيكون واثق انها هتتواصل معاه فا تتصل بيه لازم يكون مفيش خلافات بين الاب والام يكون البيت هاديالاب قبل ما يسافر يهيئة نفسيا والام متسبش البيت وتمشي الحاجات الفجائية بتوتر الاطفال جدا عشان الطفل يطمن لازم الاب والام يكونوا علاقتهم كويسة ببعض متبقاش الام قلقانه أو الأب قلقان لو الام هادية الطفل بيبقى هادي لو هي عصبية الطفل هيقلدها ودي حاجه الأهل مبياخدوش بالهم منها».

ولأفلام الرعب دور في بناء شخصية الطفل والتأثير على سلامه النفسي واطمئنانه قائلة: «من الحاجات الأساسية كمان الكلام نفسه يكون مطمئن للطفل ومنخوفوش سواء بأفلام الرعب أو الحواديت المرعبة لأن مخه بيضيف تحبيشات على القصة ويحط نفسه مكان البطل ويتخيل لو اتخطف هيحصل ايه ويعيش في اضطراب وقلق معظم الوقت دي كلها حاجات مهمة نطمن الطفل بيها والأخوات الأكبر ميئذوش الطفل بالتنمر والحاجات المرعبة لازم دا كلو يتوقف عشان يكون أمن وميتوترش».