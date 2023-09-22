إذا شعرت بهذه الأعراض فأنت مصاب بتسرب الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تسرب الأمعاء هو حالة طبية تتميز بوجود ثقوب في جدار الأمعاء الدقيقة، وتؤدي هذه الثقوب إلى السماح للمواد الغذائية والبراز بالتسرب إلى مجرى الدم، ما يسبب مجموعة من الأعراض، التي نذكرها لكم وفقًا لما ورد في موقع "Verywellhealth".

- الأعراض:

ألم البطن.

آلام المفاصل المزمنة.

آلام العضلات المزمنة.

الارتباك.

الغازات.

عسر الهضم.

تقلب المزاج.

العصبية.

نزلات البرد المتكررة.

الالتهابات المهبلية المتكررة.

طفح جلدي.

إسهال.

التهابات المثانة المتكررة.

ضعف الذاكرة.

ضيق التنفس.

الإمساك.

الانتفاخ.

الشعور بالقلق.

التعب.

- الأسباب

التوتر المزمن.

الالتهابات المعوية.

فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.

الإفراط في شرب الكحول.

سوء التغذية.

تناول الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) والأدوية الأخرى.

التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون.

تآكل جدار الأمعاء الدقيقة.

الالتهابات المعوية.

قصور البنكرياس.

خلل في وظائف الكبد.

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