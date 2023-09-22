ما تفسير رؤية سيارة الزفاف في المنام للعزباء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يختلف تفسير رؤية سيارة الزفاف في المنام للعزباء حسب تفاصيل الحلم، ولكن بشكل عام تدل هذه الرؤية على الخير والأخبار السعيدة.

تفسر الدكتورة صوفيا زاده هذا الحلم، خلال برنامج "إن بوكس"، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلة: "رؤية عربة الزفاف في المنام تدل على قدوم مناسبة مهمة للرائي".

وأضافت مفسرة الأحلام: "تزين عربة الزفاف يدل على خير وفي قادم وتحقيق الأهداف والطموحات".

واختتمت: "إذا كانت الفتاة تشعر بالسعادة دل ذلك على اقتراب موعد زفافها، بشرط عدم وجود أغاني أو طبل، لأن ذلك يدل على الهموم والحزن في حياتها".

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