الاستعدادت الأولى لطفلة «الكبير أوي» ليلى عدنان قبل زفافها.. «طلة مميزة والسر في المكياج» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طلة هادئة مميزة، ظهرت بها «سو» الشخصية التي اشتهرت الفنانة ليلى عدنان بتقديمها في مسلسل «الكبير أوي» في حفل زفافها، على شاب من خارج الوسط الفني، حيث ارتدت فستان «كب» بسيط، مع مكياج خفيف.

وكشفت ليلى عدنان طفلة مسلسل «الكبير أوي» عن موهبتها الكبيرة في التمثيل بشخصية سو، ما جعل ملامحها محفورة في أذهان المتابعين، إذ اعتاد الجمهور على رؤيتها بهذا الشكل الطفولي، الذي تغير بمرور السنين، لتظهر مرة أخرى وهي عروس بإطلالة ملكية حرصت على توثيقها بنشر الاستعدادت الأولى لها من حفل الزفاف، والتي ظهرت فيها بمكياج بسيط جعلها كالأميرات، لذا تستعرض «هن» فيديو إطلالتها المميزة.

الاستعدادت الأولى لـطفلة «الكبير أوي» ليلى عدنان قبل زفافها

«السر في المكياج البسيط».. بعد ساعات قليلة من حفل زفافها، نشر ليلى عدنان فيديو، وهي تضع اللمسات الأخيرة من المكياج، والذي ساعدها على الظهور بشكل مختلف عن المظهر الطفولي الذي اعتاد عليه الجمهور.

وطلت «ليلى» بشكل مختلف، بعد ظهورها قبل نحو 10 سنوات من عرض أول أجزاء المسلسل الكوميدي «الكبير أوي»، وشاهدها الجمهور في حفل زفافها، الذي تم في أجواء مليئة بالرومانسية، عكست حالة التناغم بين الزوجين، ونستعرض بعض المعلومات عن الطفلة «سو» فيما يلي:

- ولدت الفنانة الشابة في 14 مارس 2000.

- ظهرت للمرة الأولى منذ 10 سنوات أمام الفنان أحمد مكي، خلال أحداث الجزء الأول من مسلسل «الكبير أوي».

- شاركت خلال السنوات الأخيرة في عدة أعمال فنية، على رأسها مسلسل «بنات سوبرمان» عام 2016.

- شاركت بمسلسل «الشريط الأحمر» عام 2018، ومسلسل «شبر مية»، وفيلم «نوارة»، ومسلسل «بلا دليل» عام 2019، وشاركت في طفولتها بالتمثيل في مسلسل بيت العيلة عام 2009.

- أعلنت ليلى عدنان، خطبتها في شهر يناير الماضي بحفل صغير داخل منزلها.