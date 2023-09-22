علامات إذا ظهرت في الصباح تنذرك بارتفاع ضغط الدم.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك في الصباح عند الاستيقاظ من النوم لا يجب عليك أن تتجاهلها لأنها يمكن أن تنذرك بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

ويتساءل البعض هل لضغط الدم نمط يومي؟ لذا في التقرير التالي نوضح ذلك وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

نعم، يتميز ضغط الدم بأن له نمطا يوميا، ففي العادة، يبدأ ضغط الدم في الارتفاع قبل ساعات قليلة من استيقاظ الشخص من النوم، ثم يستمر في الارتفاع أثناء ساعات النهار، حتى يصل إلى ذروته في منتصف اليوم.

وينخفض ضغط الدم عادة آخر النهار بعد وقت الظهيرة وفي المساء، وغالبا يكون ضغط الدم منخفضا في الليل أثناء النوم، ويطلق على قياس ضغط الدم ليلا اسم "ضغط الدم الليلي".

ومن الأنماط غير المنتظمة لضغط الدم ما يلي:

ارتفاع ضغط الدم أثناء الليل.

ارتفاع ضغط الدم باكرا في الصباح.

انخفاض ضغط الدم بأقل من 10 % أثناء الليل.

أسباب ارتفاع ضغط الدم بالصباح الباكر

１- ضعف التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

２- انقطاع النفس الانسدادي النومي .

３- مرض الكلى.

４- داء السكري.

５- مرض الغدة الدرقية.

６- وجود اضطراب في الجهاز العصبي.

عوامل تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم بالصباح الباكر

ربما يتأثر نمط ضغط الدم كذلك بسبب سوء التغذية، وقلة ممارسة التمارين الرياضية، وبعض العوامل المرتبطة بنمط الحياة مثل:

العمل في نوبات ليلية.

التدخين.

الوزن الزائد أو السمنة.

التوتر والقلق.

ومن علامات ارتفاع ضغط الدم في الصباح الباكر مايلي :

１- احمرار الوجه.

２- ظهور بقع حمراء في العين.

３- الدوخة والشعور بالصداع.