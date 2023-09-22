أبراج فلكية تحب الشهرة وتسليط الضوء عليها.. أبرزها السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك أبراج فلكية تحب تسليط الضوء عليها، وتسعى للشهرة بكافة الطرق، فإذا كنت ممن يهتم بعلم الفلك والأبراج فإننا نستعرض في الصفحات التالية أبرزها وفقا لما جاء في موقع "pinkvilla".

برج السرطان

مولود برج السرطان من أكثر الأبراج التي تعشق تسليط الضوء عليها في كافة المناسبات، وتسعى للشهرة بشتى الطرق.

برج العذراء

مولود برج العذراء من الأبراج التي تبحث بشكل دائما عن باب للشهرة، ويسعى دائما للحصول على ما يريد بالعمل والجد.

برج الجوزاء

مولود الجوزاء من الأبراج التي تتميز بحب تسليط الضوء عليها، ويخدمها في ذلك ذكائها الكبير، واجتهادها في العمل.

برج الجدي

مولود الجدي من الأبراج التي تسعى بشكل كبير في الحصول على الشهرة، وتسليط الأضواء عليها، ولفت الأنظار، وتنفذ قراراتها التي تجتهد وتسعى لأجلها دائما.