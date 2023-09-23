الامارات | طبيب شرعي: «جرعة زائدة» أودت بحياة نجم مسلسل «يوفوريا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر تقرير طبيب شرعي، نُشر أول من أمس، أن وفاة الممثل الأميركي أنغوس كلاود، أحد نجوم مسلسل «يوفوريا»، عن 25 عاماً في يوليو الماضي، ناجمة عن «جرعة زائدة عرضية» من المخدرات.

وقال ناطق باسم قسم الطب الشرعي في مقاطعة ألاميدا بولاية كاليفورنيا، إن «أنغوس كلاود توفي بسبب مزيج قاتل من الفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين والبنزوديازيبين، فيما يُعتبر جرعة زائدة عرضية». وأضاف: «كان أنغوس يعاني تسمماً حاداً مرتبطاً بهذا الخليط من المخدرات».

وأدى الممثل دور تاجر المخدرات فيزكو «فيز» أونيل إلى جانب الممثلة زندايا في مسلسل «يوفوريا»، أحد أكبر نجاحات شبكة «إتش بي أو»، والذي فاز بعدد من جوائز «إيمي».

وقالت عائلته عند إعلان وفاته إنّ كلاود كان يعاني في الفترة الأخيرة بسبب وفاة والده، وكان يعاني مشكلات نفسية. وأوضحت أنه كان يتحدث بصراحة عن معركته مع مرضه النفسي، مضيفةً: «نأمل بأن تكون وفاته بمثابة تنبيه للآخرين بأنهم ليسوا وحيدين، ولا ينبغي أن يواجهوا المرض بمفردهم».

و«يوفوريا» هو أحد أنجح المسلسلات التي أنتجتها «إتش بي أو»، ويتناول الحياة القاتمة لمراهقين أميركيين يُعدّ إدمان المخدرات والعنف من يومياتهم.

وأتاح المسلسل لأنغوس أن يؤدي أول أدواره التمثيلية، إذ اختاره أحد المخرجين للمشاركة في العمل عندما كان يتنزه مع أصدقائه في شوارع بروكلين في نيويورك.