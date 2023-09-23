3 نقاط ضعف في رجل برج السرطان.. و4 عيوب قد تهدد علاقته بشريكة حياته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قد يربط الكثير من الفتيات علاقتهن بشريك الحياة بالتوافق البرجي معه، إذ يحاولن معرفة السمات الذي يتصف بها، سواء كانت مميزات أو عيوب، لمعرفة إمكانية التوافق فيما بينهما، وإذا ما كانت الفتاة تستطيع التأقلم معه أم لا، كما أن البعض منهن يمكن أن ينصرف عن الارتباط بشخص ما بسبب المخاوف من صفات برجه، وهو ربما يحدث مع الفتيات اللواتي تجمعهن علاقة عاطفية برجل برج السرطان.

عيوب رجل برج السرطان

وحددت خبيرة الأبراج، هالة حافظ لـ«هُن»، عيوب رجل برج الميزان، وما هي نقاط ضعفه الذي لا يستطيع التغلب عليها، وهل تؤثر على علاقته بشريكة حياته، قائلةً: «من أكثر عيوبه هو الميل للعنف وعدم السيطرة على نفسه وقت الغضب والانفعال، كما أنه من الشخصيات المزاجية والعنيدة التي يصعب التعامل معه من قبل البعض، كما إنه يميل للعدوانية والتسرع أغلب الوقت».

حساسية مفرطة وتشاؤم

وتعتبر صفة التشاؤم، من أكثر الصفات التي يتصف بها رجل برج السرطان، التي تحدثت عنها مضيفةً: «أغلب الرجال بيكون عندهم جانب سلبي يجعله يفكر بشكل سودوي أكثر ويبعد عن التفكير بطريقة غير إيجابية في معظم المشاكل الذي يتعرض لها في غالبية الأمور، بخلاف التعامل معه بطريقة سلبية، بخلاف الحساسية المفرطة تجاه أصغر الأمور، ما يجعله يقع في سوء تفاهم مع شريكة حياته والأصدقاء المقربون له».

نقاط ضعف رجل برج السرطان

كما تابعت خلال الحديث عن عيوب رجل برج السرطان، قائلةً: «متناقض في أقواله وأفعاله، وتعتبر نقطة ضعفه هو الشعور بالنقص والشعور بالقلق طوال الوقت، وعدم تصحيح الأفكار الخاطئة عنه، بالإضافة للتحكم الزائد، كما إنه يعتبر من الأشخاص الودودة والمحبة والمخلصة حينما يقع في الحب فلا يمكنه خيانة شريكته أبدًا بسبب تعلقه الزائد بها».