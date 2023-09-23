الامارات | 5 نصائح هامة للحفاظ على بطارية هاتفك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف خبراء الهاتف في شركة الأمن السيبراني العملاقة كاسبرسكي أن "بطاريات الهواتف الذكية الحديثة يمكن أن تتمتع بعمر طويل إذا تم استخدامها بشكل صحيح" .. واعتبر إن الحيلة الرئيسية وراء إطالة عمر البطارية هي الحد من مقدار الضغط الذي تتحمله البطارية.

وكشفت كاسبرسكي عن خمسة أخطاء شائعة قد يرتكبها أصحاب هواتف الآيفون والأندرويد في الشحن تقضي على عمر البطارية وهي:

1 - لا تجهد البطارية بكميات شحن مرتفعة أو منخفضة للغاية فقد تم اختبار البطاريات الحديثة لتعمل بشكل أفضل بنسبة تتراوح بين 20 إلى 90 بالمائة في الاستخدام اليومي". وأوصى الخبراء بفصل هاتفك قبل 100% وشحنه قبل أن ينخفض ​​إلى 20%.

2 – تجنب الاستخدام المكثف أثناء الشحن وحذرت كاسبيرسكي من أن هذا يعرف باسم "الحمل الطفيلي". وقالت "إن استخدام هاتفك بهذه الطريقة سيؤدي إلى خلل في دورات الشحن ويدمر العمر الافتراضي".

وحث الخبراء بشكل خاص على عدم ممارسة الألعاب أو مشاهدة الأفلام أثناء توصيل الهاتف بالكهرباء.

3 – لا تسخن البطارية أكثر من اللازم فالحرارة سيئة جدًا للبطاريات، خاصة إذا كانت شديدة أو ممتدة".ويمكن لفترات طويلة من الاستخدام المكثف أن تولد حرارة غير مرغوب فيها، مثل الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء الشحن."

4 - استخدم الشحن السريع فقط عند الضرورة فالشحن السريع يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على البطارية. وقال كاسبرسكي: "هذه الخطوة تضع البطارية تحت الضغط، لذا فإن الشحن البطيء يعد خيارًا أفضل".

5 – فكر في الشحن بكميات صغيرة لتقليل الضغط الإجمالي على بطارية هاتفك. و"حتى لفترات طويلة من تخزين الطاقة، قم بزيادة مستوى البطارية إلى 50%". "تتلاشى شحنات البطارية بشكل طبيعي مع مرور الوقت، حتى في حالة عدم استخدامها."

