الامارات | في مواجهة موجة حر نادرة .. حديقة تقدم لحيواناتها المثلجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت الحيوانات في حديقة حيوان بريو دي جانيرو على حلوى مثلجة لتبرد أجسادها خلال موجة حر نادرة في الشتاء.

وقدمت مكعبات الثلج بطعم الفواكه للقرود وغيرها من نزلاء حديقة بيوباركي في ريو الجمعة.

ونظريا، مازال فصل الشتاء مستمرا في البرازيل، وسيبدأ الربيع خلال بضعة أيام، لكن موجة حر ضربت البلاد منذ بداية الأسبوع.

وسجلت درجات حرارة قياسية جعلت البشر والحيوانات يرحبون بأي فرصة لتبريد أجسامهم.

وفي السياق، قال تادو كابرال، وهو حارس في الحديقة، أثناء توزيع بعض المثلجات: "عادة ما يكون الشتاء ملاذا لها من الحر، لكن الطقس كان حارا للغاية مؤخرا. لقد تخلصت الحيوانات حتى من فراء الشتاء".