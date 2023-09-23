أصوات الأمعاء.. 5 أسباب قد لا تعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ -

أصوات الأمعاء هي أصوات صادرة من الأمعاء الغليظة، وهي ناتجة عن حركات الأمعاء الطبيعية التي تعمل على تمزيق الطعام وتحريكه عبر الجهاز الهضمي. قد تكون هذه الأصوات مرتفعة أو منخفضة، وقد تكون مستمرة أو متقطعة.

في معظم الحالات، تعد أصوات الأمعاء أمرًا طبيعيًا ولا داعي للقلق بشأنها. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تكون أصوات الأمعاء علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة.

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي العصبي وحركة الأمعاء إن أصوات الأمعاء تسبب إحراجا بالغا لصاحبها، مشيرة إلى أنها غالبا ما تعد أمرا طبيعيا.

وأوضحت الجمعية أن أصوات الأمعاء ترجع إلى تكوّن الغاز في الأمعاء، وذلك بسبب تناول أطعمة تؤدي إلى الانتفاخ مثل البصل والثوم والبقوليات والكرنب والفطر والأطعمة المحتوية على الخميرة والأطعمة النيئة والمشروبات الغازية.

وأضافت الجمعية أن أصوات الأمعاء تستلزم استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل آلام البطن وتقلصات البطن والغثيان والإمساك أو الإسهال، بالإضافة إلى الرائحة النفاذة ووجود دم في البراز.

وأشارت الجمعية إلى أن أصوات الأمعاء قد تشير حينئذ إلى الإصابة بعدم تحمل طعام معين مثل الفركتوز (سكر الفاكهة) أو اللاكتوز (سكر الحليب) أو القمح أو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي، بالإضافة إلى القولون العصبي، وفي أسوأ الأحوال سرطان القولون.

ويمكن مواجهة أصوات الأمعاء المحرجة من خلال تعديل النظام الغذائي والإقلال من أو الاستغناء عن الأطعمة المسببة لها، مع مراعاة الإقلاع عن التدخين؛ نظرا لأن السموم الموجودة في السجائر تُلحق ضررا بالخلايا المعوية وتعزز فرص حدوث استجابات التهابية.