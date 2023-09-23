«لو مناعتك ضعيفة».. مشروبات تجنبك الإصابة بنزلات البرد

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بداية فصل الخريف، الذي تنخفض فيه درجات الحرارة قد تتعرض للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، خاصة إذا كنت من أصحاب الجهاز المناعي الضعيف، أو تعاني من الحساسية، ولكن من حسن الحظ فإن هناك بعض المشروبات التي تساعدك في الحفاظ على صحتك وتعزز جهازك المناعي.

هناك العديد من المشروبات الدافئة التي تساعدك في تجنب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ومنها النعناع الذي يعتبر من المشروبات الفعالة إذ تناولته ساخنا وحينها ستحصل على نتيجة في وقت قياسي، لأنه يساهم في علاج حالات الجهاز التنفسي والتهاب الشعب الهوائية وفقا لموقع «العربية».

كما جاءت من ضمن المشروبات التي تساعد على تجنب الإصابة من نزلات البرد الليمون الدافئ لأنه يعتبر من المشروبات الغنية بفيتامين سي، وتزداد فعاليته في حالة تناوله مع العسل والماء الدافئ.

في السياق، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك العديد من المشروبات التي تساعد على الحفاظ من الإصابة من نزلات البرد، والتي يمكن للمرضى تناولها في فصل الخريف، وبينها الزعتر لأنه فى علاج التهابات الجهاز التنفسي وهو مقشع طبيعي يعمل كمطهر ويساعد على طرد البلغم وتهدئة السعال واحتقان الأنف، وتطهير الحلق.

شاي ورق الجوافة

يعتبر من المشروبات التي تساعد على التخلص من نزلات البرد ويساعد في علاج السعال لأنه يحتوي على نسب عالية من فيتامين سى والحديد، لذا يُساعد شاي أوراق الجوافة في علاج الكحة، والحد من أعراض نزلات البرد، والتخلص من البلغم الزائد المتراكم فى الجهاز التنفسى.

وتابع بدران أن مشروبات الأعشاب الطبيعية تعزز المناعة والوقاية من فيروسات الجهاز التنفسي،و تفيد فى التخلص من البلغم والإفرازات التنفسية واحتقان الأنف والجيوب الأنفية والفم.

شوربة البصل

ونصح أيضا بتناول شوربة البصل لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تعادل تأثير الملوثات الموجودة فى العواصف الترابية، كما أن توفر فيتامين ب6 الذي تبين مؤخراً أنه يعزز النمو، وإنتاج الهيموجلوبين، ونمو وتطور خلايا المناعة، وإنتاج مضادات الأجسام المناعية والاستجابة المناعية، ويفيد الأعصاب والمخ والعضلات.نصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد وقدم روشتة للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا والتي جاءت كالتالي:

يجب غسل اليدين جيدا بالماء الدافئ والصابون وتجفيفها جيدا بعد غسلها، لأن الأيدي المبللة تنقل الميكروبات بشكل كبير بعكس الأيدي الجافة.

الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين سي

يفضل تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال

يفضل تجنب ملامسة العين والأنف

تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة

التخلص من المناديل الورقية فور استخدامها

يفضل تلقي لقاحات الإنفلونزا وكورونا يفضل الإقلاع عن التدخين

عدم تناول مضادات حيوية بدون استشارة طبيب، لأنها تضعف المناعة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الأنفلونزا الموسمية، واحدة من الأمراض الأكثر شيوعًا، ويصاب بها جميع الفئات العمرية، ومن أهم أعراضها ارتفاع درجات الحرارة المصاحبة بكحة مستمرة، ويمكن الوقاية منها عن طريق غسل اليدين باستمرار، وتعقيم الأسطح، واستخدام المطهرات وارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي.