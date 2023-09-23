امرأة تفقد حياتها بعد 16 شهرًا من إصابتها بورم في المخ.. احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عانت أم لطفلين من التعب وبدأت في الاصطدام بالأشياء قبل تشخيصها بنوع سرطان خطير.

وقال الأطباء لـ "ألينا هانتر" إنها مصابة بورم في المخ، ولسوء الحظ توفيت بشكل مأساوي بعد 16 شهرًا فقط عن عمر يناهز 55 عامًا.

وكانت البريطانية قد بدأت تشعر بالتعب والارتباك وضيق التنفس وصعوبة ارتداء ملابسها.

وكشف فحص التصوير بالرنين المغناطيسي في مستشفى ستيبنج هيل في مدينة ستوكبورت بإنجلترا، بعد ثلاثة أشهر عن إصابتها بورم في المخ، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية

وخضعت إلينا لعملية جراحية في مستشفى سالفورد الملكي بإنجلترا وبعد ذلك دورة علاج إشعاعي مدتها 10 أسابيع في مركز كريستي للسرطان في مانشستر وستة أشهر من العلاج الكيميائي.

ولكن الفحص الطبي الذي أجري لها كشف أنها أصيبت بورم ثان في دماغها.

وأكملت دورات أخرى من العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي ولكن الأورام كانت لا تزال تنمو.

وتلقت إلينا الرعاية التلطيفية في المنزل قبل وفاتها.

وإحياءً لذكراها، قررت صديقتها المقربة هيلين ويلدون البالغة من العمر 54 عامًا، أن تشارك زوجها وولديها للمساعدة على جمع الأموال لإيجاد علاج لهذا المرض.

وقالت هيلين: "ما حدث لـ إلينا كان حزينًا للغاية وإنها كانت شخصية جميلة ولديها عائلة صغيرة وإيجابية ولم تشتكي أبدًا من أي مرض".

وتذكرت هيلين، من مدينة بوينتون بولاية فلوريدا الأمريكية الأعراض التي عانت منها إلينا".

وقالت: "كانت متعبة جداً وبدأت تشعر بالارتباك وكان تناسقها يزداد سوءًا، وكانت تصطدم بالأشياء وتواجه صعوبة في ارتداء ملابسها وتعاني من ضيق التنفس."

وستشارك هيلين في جمع الأموال لصالح مؤسسة أبحاث أورام الدماغ الخيرية وسيرافقها زوج إلينا ويدعى " كريس" البالغة من العمر 55 عامًا وابنيها جوزيف، 21 عامًا، ودانيال، 17 عامًا.

وأضافت هيلين: "كانت إلينا مصممة على التغلب على ورم الدماغ والعيش لأطول فترة ممكنة".

العلامات الشائعة لورم الدماغ ما يلي:

الصداع

النوبات

الشعور المستمر بالغثيان والنعاس

التغيرات العقلية أو السلوكية، مثل مشاكل الذاكرة أو التغيرات في الشخصية

الضعف التدريجي أو الشلل في جانب واحد من الجسم

مشاكل في الرؤية أو الكلام.

لذا إذا شعرت بأي أعراض عليك استشارة الطبيب فورا.

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