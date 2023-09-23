القاهرة - الخليج 365
مهنياً: يبدأ فصل الخريف بطريقة حذرة ما يعني انتهت الاجازة وحان وقت العودة الى العمل الى المدرسة الى الروتين اليومي زمن الشغل والركض بحيث تختلف التاثيرات الفلكية اعتبارا من يوم السبت مع انتقال الشمس الى مواجهة مع برجك من الميزان لتنضم الى كوكب المريخ لتعلن عن بداية مرحلة دقيقة تتطلب انتباه كبير فلا تراهن على الحظوظ كذلك سوف تكون انطلاقة الاسبوع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الجدي
عاطفياً: لا تزال الحيوية مرتفعة تحت تاثير كوكب الحب كوكب االمال والحب والشهرة والجمال من برج الاسد الذي يرعاك ويقدم لك السعادة والرومانسية في هذا الاسبوع الرائع والمميز حيث تتطوّر العلاقات وتلفت الأنظار إليك وتسحر كلّ من يقترب منك، للعازب, تقوى الرومانسية وقد تلتقي شخصاً يلفت اهتمامك أو تختار الارتباط
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحمل "من السبت 23 أيلول إلى السبت 30 أيلول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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