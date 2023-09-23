القاهرة - الخليج 365
مهنياً: بداية شهر شمسي رائع يحمل تاثيرات ولا اجمل كل الكواكب داعمة مع انتقال الشمس من العذراء الترابي الصديق الى الميزان بالاضافة الى وجود كوكب المشتري في برجك الذي يشكل مربعا فلكيا مع كوكب بلوتون من الجدي الذي يتناغم معك ما يجعلك تتميز بسرعة البديهة والتصرف المنطقي والحكيم البداية مهمة جدا بداية ترابية بامتياز اجواء لطيفة ورائعة جدا يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برج الجدي الذي يحمل نوعية حظوظ جيدة
عاطفياً:لا تزال تاثيرات كوكب الحب المواجهة لبرجك من الاسد ضاغطة ما يجعلك تعيش مرحلة متقلبة قد تشكو من اوضاع شخصية معاكسة واضطرابات عائلية وشكاوى تتلقاها من كل صوب تأسف لظروف عاطفية لا تروق لك.للعازب, اسبوع متوتر قد تأسف لظلم او عدائية او عدم تفهم من قبل الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الثور" من السبت 23 أيلول إلى السبت 30 أيلول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.