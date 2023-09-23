توقعات مولود برج "الثور" من السبت 23 أيلول إلى السبت 30 أيلول 2023

مهنياً: بداية شهر شمسي رائع يحمل تاثيرات ولا اجمل كل الكواكب داعمة مع انتقال الشمس من العذراء الترابي الصديق الى الميزان بالاضافة الى وجود كوكب المشتري في برجك الذي يشكل مربعا فلكيا مع كوكب بلوتون من الجدي الذي يتناغم معك ما يجعلك تتميز بسرعة البديهة والتصرف المنطقي والحكيم البداية مهمة جدا بداية ترابية بامتياز اجواء لطيفة ورائعة جدا يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برج الجدي الذي يحمل نوعية حظوظ جيدة

عاطفياً:لا تزال تاثيرات كوكب الحب المواجهة لبرجك من الاسد ضاغطة ما يجعلك تعيش مرحلة متقلبة قد تشكو من اوضاع شخصية معاكسة واضطرابات عائلية وشكاوى تتلقاها من كل صوب تأسف لظروف عاطفية لا تروق لك.للعازب, اسبوع متوتر قد تأسف لظلم او عدائية او عدم تفهم من قبل الحبيب