توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 23 أيلول إلى السبت 30 أيلول 2023

مهنياً: تختفي الانشغالات والمسؤوليات والمسائل المعقدة التي كانت تعيق تحركاتك مع بداية هذا الشهر الشمسي الجديد وتعوض عن تعب الشهر الماضي مع انتقال الشمس الى موقع مهم من الميزان الهوائي الصديق الذي يساعدك ويدعمك بقوة اجواء مناسبة كي ترى الامور والاعمال بطريقة افضل فتحصن نفسك بالمعنويات المرتفعة وبسرعة الخاطر وقوة الافكار والاعذار فتكون انطلاقة اسبوع ناشطة تحت تاثير القمر من الجدي يومي السبت والاحد

عاطفياً: لا تزال تعيش اجواء عاطفية عائلية ايجابية ومناسبة مع وجود كوكب الحب في برج الاسد الذي يجعلك تحاط بمحبة كبيرة وعطف ورعاية، وتتمتع بشعبية لا مثيل لها ويسعى الكثيرون للتودد إليك، فتتلقى الدعوات من كل جانب، وتشارك في مناسبات كثيرة لتلتقي بوجوه جديدة للعازب, تبحث عن شريك العمر قد تتاح لك فرص عديدة لملاقاة من يهتف له قلبك