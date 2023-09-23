القاهرة - الخليج 365
مهنياً: بداية شهر شمسي بطيىء هادىء ومتوتر قليلا يحمل طاقة ثقيلة ومعاكسة من الشمس من الميزان مرحلة تطلب منك التركيز والتصحيح والوعي كن منطقي وفكر بعقلك وليس بعاطفتك البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الجدي الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان فتكون الانطلاقة متقلبة مضللة تحمل تحديات استفزازات منافسات خصومات فوضى وعدائية انشغالات امتحانات مهنية ودراسية ومسائل ومسؤوليات صعبة
عاطفياً: تشهد حياتك العاطفية سلسلة مناسبات عائلية تسعدك وتجعلك تكتشف بعض الاشخاص المميزين الذين قد يلعبون دورا في حياتك المستقبلية وتمارس سحرا تحت تأثير كوكب الحب من برج الاسد اي البيت الثاني الذي يحمل اليك وعودا بازدهار عاطفي وانسجام ومفاجآت حلوة للعازب, يسطع نجمك وتكون محطّ الأنظار والاهتمام في أثناء الاجتماعات والسهرات والمناسبات
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 23 أيلول إلى السبت 30 أيلول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.