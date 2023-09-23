توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 23 أيلول إلى السبت 30 أيلول 2023

مهنياً: بداية شهر شمسي بطيىء هادىء ومتوتر قليلا يحمل طاقة ثقيلة ومعاكسة من الشمس من الميزان مرحلة تطلب منك التركيز والتصحيح والوعي كن منطقي وفكر بعقلك وليس بعاطفتك البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الجدي الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان فتكون الانطلاقة متقلبة مضللة تحمل تحديات استفزازات منافسات خصومات فوضى وعدائية انشغالات امتحانات مهنية ودراسية ومسائل ومسؤوليات صعبة

عاطفياً: تشهد حياتك العاطفية سلسلة مناسبات عائلية تسعدك وتجعلك تكتشف بعض الاشخاص المميزين الذين قد يلعبون دورا في حياتك المستقبلية وتمارس سحرا تحت تأثير كوكب الحب من برج الاسد اي البيت الثاني الذي يحمل اليك وعودا بازدهار عاطفي وانسجام ومفاجآت حلوة للعازب, يسطع نجمك وتكون محطّ الأنظار والاهتمام في أثناء الاجتماعات والسهرات والمناسبات