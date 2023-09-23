توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 23 أيلول إلى السبت 30 أيلول 2023

مهنياً: بداية شهر شمسي جديد يحمل حدثا فلكيا مهما مع وصول الشمس الى الميزان الصديق الذي يحمل معه اجواء غريبة ورائعة الضؤ اخضر لتوضيح المسائل والامور العالقة البداية طبعا مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برج الجدي الترابي تقوى نسبة النجاح وتشتد عزيمتك وتنقلب المعطيات لصالحك بحيث يلون الفلك حياتك المهنية ويقدم لك النجاحات والحظوظ لذلك يتوجب عليك مضاعفة الجهود وعدم اضاعة الوقت

عاطفياً: وجود كوكب الحب الزهرة في برجك يجعلك ترى الحياة العاطفية والعائلية من منظار متفائل وايجابي وتتحمس لخوض مشاريع ومغامرات جديدة يحتفظ لك القدر بتطورات مفرحة ويجعلك مهتما بشؤونك الشخصية ويضع العائلة على رأس قائمة اهتماماتك للعازب تكون الحركة كبيرة في حياتك العاطفية وتبحث عن جديد يدغدغ مشاعرك