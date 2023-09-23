توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 23 أيلول إلى السبت 30 أيلول 2023

مهنيا : تتعدد النشاطات وتكثر الاعمال بحيث تركز مواقع الكواكب الضؤ على اوضاعك المالية وطاقاتك الفكرية وقدراتك المهنية مع بداية هذا الشهر الشمسي الجديد ومع انتقال الشمس الى برج الميزان اي الى البيت الثاني بيت المال بيت الربح والخسارة بيت البيع والشراء والاستثمارات من الضروري بذل الجهود سعيا لازدهار وتأمين استقرارك المالي الانطلاقة مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برج الجدي الصديق الذي يعطيك قوة ارادة قوية وطلة مهمة

عاطفياً: وجود الزهرة في برج الاسد في مواجهة برجك يسبب لك بخضات عائلية اجتماعية وشخصية فتكون الاجواء مشحونة بالتوتر وطباعك ليست هادئة كما يجب فلا تتردد بتلطيف الاجواء حاذر من الفوضى والفتور والكلام المبهم للعازب, اسبوع ضاغط يسبب لك التباسات وتحديات سارع الى اعادة الامور الى مجاريها الطبيعية والى تصحيح العلاقات التي تزعزعت مؤخراً