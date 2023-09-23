القاهرة - الخليج 365
مهنياً: تعيش حدثا فلكيا مهما في بداية هذا الشهر الشمسي الجديد مع وصول الشمس الى برجك لتنضم الى المريخ ما يعني مرحلة مهمة داعمة تحمل طاقات كبيرة وتفتح الطريق امامك لاحتمالات عديدة لكن البداية ستكون ثقيلة ومتطلبة تاثيرات باردة وجافة مع وجود القمر في برج الجدي يومي السبت والاحد الذي يحمل معه اجواء من التوتر والحذر قد تشكو من كثرة الضغوط والمسؤوليات والمسائل العالقة التي تتطلب منك الوقت والاهتمام
عاطفياً: لا تزال الاجواء العاطفية تعمل لصالحك ما يجعلك تنظر الى الحياة بمنظار ايجابي ومنفتح تفرحك المستجدات العائلية حيث تكون على موعد مع لقاء رائع أو بوح بالحب أو أوقات من التسلية والرفاهية والمفاجآت التي تنعش قلبك. للعازب, يشير كوكب الحب من برج الاسد الى مفاجأة حلوة أو غرام فجائي للبعض أو وضع عاطفي مميّز ولقاء استثنائي
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 23 أيلول إلى السبت 30 أيلول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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