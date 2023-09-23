توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 23 أيلول إلى السبت 30 أيلول 2023

مهنياً: تفاجئك الاحداث مع بداية هذا الشهر الشمسي بانقلابها من ابيض الى رمادي لحظة دخول الشمس لتنضم الى المريخ في الميزان المعاكس لذلك عليك الانتباه وعدم الاستسلام او التشاؤم حتى ولو تكدست الهموم والمشاكل اذ قد يحصل اللامنتظر فتتأخر اوضاعك المهنية وكأن القدر ينقلب ضدك البداية مع وجود القمر في الجدي يومي السبت والاحد تاثيرات لا باس بها تخدم مصالحك وتحمل لك المفاجآت والاخبار السارة فتكون قادرا على التكيف مع مختلف الظروف

عاطفياً: قد تتعرض لاعتراض من قبل الشريك بسبب تصرفاتك اللامسؤولة حاول ان تخفف من عصبيتك ولا تتردد في تلطيف الاجواء التي قد يؤثر سلبا على استقرار العلاقة حاذر من فتور وفوضى وكلام مبهم .للعازب, لا تزال تاثيرات كوكب الزهرة من الاسد تضغط عليك فلا تنفعل وحاول ان تحصّن علاقتك من التجاذبات والتوتّرات