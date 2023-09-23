القاهرة - الخليج 365
مهنياً: تفاجئك الاحداث مع بداية هذا الشهر الشمسي بانقلابها من ابيض الى رمادي لحظة دخول الشمس لتنضم الى المريخ في الميزان المعاكس لذلك عليك الانتباه وعدم الاستسلام او التشاؤم حتى ولو تكدست الهموم والمشاكل اذ قد يحصل اللامنتظر فتتأخر اوضاعك المهنية وكأن القدر ينقلب ضدك البداية مع وجود القمر في الجدي يومي السبت والاحد تاثيرات لا باس بها تخدم مصالحك وتحمل لك المفاجآت والاخبار السارة فتكون قادرا على التكيف مع مختلف الظروف
عاطفياً: قد تتعرض لاعتراض من قبل الشريك بسبب تصرفاتك اللامسؤولة حاول ان تخفف من عصبيتك ولا تتردد في تلطيف الاجواء التي قد يؤثر سلبا على استقرار العلاقة حاذر من فتور وفوضى وكلام مبهم .للعازب, لا تزال تاثيرات كوكب الزهرة من الاسد تضغط عليك فلا تنفعل وحاول ان تحصّن علاقتك من التجاذبات والتوتّرات
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 23 أيلول إلى السبت 30 أيلول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.