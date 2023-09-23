القاهرة - الخليج 365
مهنياً: تعطيك الكواكب الضؤ الاخضر مع بداية هذا الشهر الشمسي الجديد لتوسيع اعمالك بحيث تختفي العوائق والحواجز من طريقك مع انتقال الشمس الى برج الميزان الصديق ما يعزز الثقة بالنفس ويعطيك قوة في المعنويات ما يجعلك تطل على منعطف جديد ومهم قد يبدل حياتك البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الجدي اي في البيت الثاني بيت المال بيت الحاسبات الديون والاقساط والمكاسب والارباح فتتنوع النشاطات والخيارات
عاطفياً: تعيش لحظات جميلة ورومنسية فلا تفوت الفرصة ان نوعية الوقت تخدم حياتك العاطفية في هذا الاسبوع المناسب للانفتاح على مختلف الاراء باستطاعتك تلطيف الاجواء واظهار روح المحبة والتعاطف مع الشريك والاولاد للعازب, تحمل اليك تاثيرات كوكب الحب الشهرة والمال الذي لا يزال يتنقل في الاسد الصديق ما يجعلك تتخذ قرارا مصيريا يتعلق بمستقبلك ارتباط رسمي خطوبة او زواج
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "القوس" من السبت 23 أيلول إلى السبت 30 أيلول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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