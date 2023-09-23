«الرائدات الريفيات» سلاح الدولة للتوعية بالعملية الانتخابية في القرى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتهيأ الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية للانتخابات الرئاسية المقبلة كمرحلة مهمة وفاصلة في تاريخ البلاد، وتعليقا على ذلك قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم الاستعانة بالرائدات الريفيات في توعية السيدات في قرى الريف المصري في كل ما يتعلق بمعرفة الحقوق السياسية ودور المواطن تجاه وطنه وضرورة المشاركة الانتخابية.

بروتوكول بين التضامن والهيئة الوطنية للانتخابات

ووقعت الهيئة بروتوكولا مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة، لتوعية وتثقيف المواطنين من خلال الرئدات الريفية، على أن تكون كل رائدة مسؤولة عن 400 أسرة، مع تدريبهن على دور المواطن تجاه الدولة و حقوقه السياسية خلال مرحلة الانتخابات الرئاسية.

سعيدة محمود، مشرفة الرائدات الريفيات بمحافظة الجيزة، أكدت في بداية حديثها لـ«الوطن» أنه يتم الآن عقد اجتماعات دورية للرائدات الريفيات على مستوى المحافظة، لوضع خطة خاصة بدورهن المحدد قبل وأثناء عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

توعية بضرورة المشاركة

التوعية المباشرة بالمرور على المنازل، إحدى الأدوار الأساسية للرائدات الريفيات في قرى محافظات الجمهورية، حيث تتولى كل رائدة توعية عدد من السيدات بكافة الموضوعات المتعلقة بصحة المرأة والطفل والأسرة كافة، وأيضا ضرورة تباعد فترات الإنجاب، يعتمدن فيه على أسلوب الإقناع العاطفي والعقلي معا، «لازم كل رائدة تبقى فاهمة كويس تفكير السيدات في القرية اللي هي فيها عشان تعرف تخاطبهم بنفس مستوى تفكيرهم بلغة بسيطة تناس أسلوبهم»، حسب قول مشرفة الرائدات الريفيات في محافظة الجيزة.

خلال المرحلة المقبلة، ستلعب الرائدات الريفيات دورا هاما في المناطق ذات الطبيعة الريفية في محافظات الجمهورية لتوعية السيدات والأطفال بأهمية المشاركة الانتخابية كدور أساسي من أدوار المواطن تجاه وطنه، وحسب رواية «سعيدة» ستتولى الرائدات الريفيات تعريف السيدات في القرى بكل تفاصيل العملية الانتخابية بداية من إقناعهن بضرورة المشاركة حتى برامج المرشحين وخطوات التصويت.

منذ نحو سبعة عشر عاما، امتهنت «وفاء سليمان» مهنة الرائدة الريفية في مركز زفتى بمحافظة الغربية، ونجحت في تشكيل قاعدة جماهيرية واسعة مع الأهالي في قرى المركز، بعد مجهود كبير بذلته من أجل تغيير عادات خاطئة متوارثة بشأن الزواج المبكر وكثرة الإنجاب، حسب روايتها لـ«الوطن».

وأكدت الرائدة الريفية أنهم يستعدون في تلك المرحلة إلى وضع خطة توعية شاملة للسيدات والأطفال في القرى بشأل العملية الانتخابية وأهمية التصويت، «لازم يعرفوا واجبهم تجاه البلد وحقوقهم عشان نطلع أجيال واعية فكريا»، حسب تعبيرها.