ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 حبات من التمر الأسود يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

التمر الأسود هو نوع من التمور يتميز بلونه الداكن ومذاقه المميز، ويُعرف بفوائده الصحية العديدة، فهو مصدر جيد للطاقة والسكريات والفيتامينات والمعادن.

في هذا التقرير، نذكر لكم ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 حبات من التمر الأسود يوميًا، وفقًا لموقع "Live strong".

- مصدر جيد الزياكسانثين واللوتين والعفص وغيرها من مركبات البوليفينول التي تعمل على تحييد الجذور الحرة والحماية من الإجهاد التأكسدي.

- يحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، ما يساعد على كبح الشهية، ومن ثم إنقاص الوزن.

- تلعب مركبات البوليفينول الموجود في التمر الأسود في التقليل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

- يساهم استهلاكه أيضًا في تحفيز حركات الأمعاء، وحدوث تغييرات إيجابية في الكائنات الحية الدقيقة، والتي بدورها تساعد على الحماية من سرطان القولون.

- بفضل احتوائه على كمية وفيرة من الألياف، لذا يساهم في تسهيل عملية الهضم، وتدعيم صحة القولون، فضلا عن زيادة عدد البكتيريا الجيدة في أمعائك.

- الألياف الغذائية تلعب دورًا رئيسيًا في خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول الضار.

- يساعد على الحفاظ على نشاطك، وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

- التمر مفيد لصحة الدماغ، وذلك لاحتوائه على كمية عالية من حمض الفيروليك ومضادات الأكسدة، التي تمنع الأمراض المرتبطة بالعمر وتلف الخلايا.

يساهم استهلاكه أيضًا في دعم صحة العظام، نظرًا لاحتوائه على الكالسيوم والفسفور.

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