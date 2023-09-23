"الحقنة السحرية والأكثر فعالية حتي الآن".. عقار جديد يخلصك من الوزن الزائد

محمد اسماعيل - القاهرة - السمنة هي أحد أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في العالم، وترتبط بعديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.

وهناك عديد من الطرق المتاحة لفقدان الوزن، بما في ذلك النظام الغذائي والتمارين الرياضية والأدوية.

مؤخرا، تم طرح حقنة "مونجارو" لتخفيف الوزن في الأسواق، وتم الترويج لها باعتبارها "الأكثر فعالية حتى الآن".

في السطور التالية، سنتعرف على مدى فعالية وسلامة حقنة "مونجارو" لتخفيف الوزن، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

أشارت دراسة جديدة أجرتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن حقنة "مونجارو" لإنقاص الوزن "هي الأكثر فعالية حتى الآن".

وأظهرت النتائج أنها أكثر فعالية من الحقن الأخرى التي اُستخدمت بكثرة مؤخرا مثل "الأوزمبيك" و "سيماجلوتيد".

وأوضحت الدراسة أن حقنة "مونجارو" ساعدت مرضى زيادة بالوزن على فقدان 5 كجم أكثر من عقار "ويجوفي" و"أوزمبيك".

وقال توماس كاراجونيس، من جامعة أرسطو في سالونيك، باليونان: "حقنة مونجارو أكثر فاعلية في فقدان الوزن من سيماجلوتيد وهو دواء شهير لمرضى السكري، وذلك عن طريق الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، وإبطاء سرعة تحرك الطعام عبر الجهاز الهضمي".

وحذرت الجمعيات الخيرية من أن الطلب المتزايد على هذا النوع من الأدوية يمنع مرضى السكري من الحصول عليها.

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