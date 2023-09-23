القاهرة - الخليج 365
مهنيا:ً حاول ان تستفيد وتغتنم الفرص الملائمة في المجال المالي والاستثماري مع بداية هذا الشهر الشمسي مع انتقال الشمس لتنضم الى كوكب المريخ في برج الميزان الهوائي الصديق لكي توظف طاقاتك وتعالج امورك وتضع الخطط لأعمالك وتفاوض من اجل عقد جديد تدخل شهرا اسبوع مهم جداً من الاسابيع المهمة التي تقدم لك ظروف ناجحة ورابحة يجب ان تعمل من كل قلبك كي تحقق الانتصار لكن عليك ان تكون حذرا يومي السبت والاحد من مواجهة القمر من الجدي الذي يسبب لك التشنج والتراجع في المعنويات
عاطفياً: تتداخل الشؤون العاطفية بالاوضاع الشخصية فتمر في ظروف محرجة وقد تصدمك الوقائع تحت تاثير كوكب الزهرة من الاسد الذي يسبب بانقباض عاطفي او تراجع في الفرص العاطفية فتكون الاوضاع الشخصية معاكسة للعازب, لا تراهن على جاذبيتك في هذا الاسبوع العاطفي المتقلب من الضروري عدم فتح الملفات الساخنة او التطرق الى مواضيع حساسة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 23 أيلول إلى السبت 30 أيلول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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