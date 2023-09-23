بالزي السعودي والسيف..كريستيانو رونالدو يحتفل باليوم الوطني للمملكة - وجورجينا ترتدي عباءة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة زملائه في فريق النصر باليوم الوطني السعودي الـ93.

ويحتفل الشعب السعودي باليوم الوطني اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر من خلال تنظيم الفعاليات لإحياء التراث الوطني وتعريف العالم بتاريخ المملكة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره نادي النصر عبر حسابه الشخصي بمنصة "تويتر" كريستيانو وهو يرتدي البشت (عباءة تقليدية)، والشماغ (غطاء الرأس)، وحمل سيفًا، وفق ما أورد موقع "gulfnews".

وكان معه جميع نجوم نادي النصر، وهم يرتدون الزي السعودي وينضمون إلى الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

ويضم نادي النصر العديد من النجوم الأجانب، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

وسبق أن شارك في احتفالات عيد تأسيس المملكة في فبراير، مرتديًا الزي السعودي التقليدي، ما يدل على احترامه العميق للتقاليد السعودية.

وانضم رونالدو البالغ من العمر 38 عاما إلى نادي النصر في يناير الماضي، ووقع عقدا يمتد حتى صيف 2025 مقابل 200 مليون يورو سنويا.

ويتصدر حاليا قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 7 أهداف، متفوقا على زميله ساديو ماني وسالم الدوسري نجم الهلال، اللذين سجل كل منهما 6 أهداف.

وظهرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، وهي تتسوق من أحد المتاجر في الرياض، وترتدي عباءة باللون الأخضر.

اقرأ أيضا:

3 أبراج ستجد "الحب الحقيقي" في شهر أكتوبر 2023

"الغضب يؤذي الكبد".. كيف تؤثر العواطف على أعضاء الجسم؟

عبر فمه.. رجل هندي يثير الجدل بإطعام تمساح بطريقة خطر للغاية

لـ الشمندر فوائد مذهلة لصحتك الجنسية والقلب

بعد بتر أطراف سيدة.. طبيبة تحذر من بكتيريا قاتلة تنتقل عبر السمك البلطي النيئ