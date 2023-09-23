مفاجأة صادمة.. رجل يعثر على أمر غير متوقع في سيارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، عثر رجل أمريكي يدعى "لوري بانكسون" من مدينة جرين باي بولاية ويسكونسن الأمريكية على ثعبان في محرك سيارته.

ووثق الرجل اللحظة عبر مقطع فيديو، قبل اتصاله بالشرطة مباشرة، وفق ما أورد موقع "foxcarolina".

وعلق قائلا: "إن الثعبان دخل إلى سيارتي بطريقة لا أعرفها".

وعند وصول الشرطة، بدأ الرجل ومعه ضباط الشرطة في تحريك أو إزالة الأفعى من مكانها.

أوضحت الشرطة أن الثعبان يبلغ طوله 7 أقدام (ما يعادل 2.13 متر).

وبعد أن استطاع رجال الشرطة من إزالة الأفعى، أوضحوا أنها من نوع (Jungle Carpet Python)، ومصدرها أستراليا.

وتعتقد لوري بانكسون، أمينة الحيوانات في (Bay Beach Wildlife) أن الأفعى قد دخلت إلى محرك السيارة لتبقى دافئة.

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