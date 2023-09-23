طريقة عمل اللانشون في خطوات.. «اعمليه في البيت زي الجاهز»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع انطلاق الدراسة، تصبح الوجبات الشغل الشاغل للأمهات، اللاتي تخططن لأفضل طريقة لاستثمار كل زاوية في اللانش بوكس، بإضافة وجبات صحية لطفلها، ويعد اللانشون أحد أهم مكونات اللانش بوكس، حيث يقبل الأطفال على تناوله، ما يجعل الكثيرات تهتم بمعرفة طريقة عمله في البيت، بحركات وتكات تجعله مثل الجاهز.

عمل اللانشون على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

المقادير:

نصف كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة دهون.

8 قطع جبنة مثلثات.

6 بيضات.

8 ملعقة كبيرة دقيق.

4 ملعقة كبيرة نشا.

كوب زيت.

ملعقة كبيرة عسل أسود.

باكيت كبيرة مرقة فورية.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة من كل (ثوم بودر - بصل بودر - كبابة صيني - زنجبيل - بابريكا).

رشة حبهان بودر.

-قرفة.

نص ملعقة صغيرة لون أحمر بودر صحي.

2 ملعقة كبيرة فلفل أسود حصى.

2 ملعقة كبيرة خل وورق لورا وملح.

طريقة عمل اللانشون في البيت

حتى تقومين بتحضير اللانشون في البيت مثل الجاهز، ضعي الجبنة والزيت والبيض والدقيق والنشا والعسل والمرقة الفورية والملح وكل البهارات واللون في الكبة، ماعدا الفلفل الأسمر واللحمة، واخلطيهم جميعًا حتى تتجانس المكونات.

ضيفي اللحمة واخلطيها جيدًا مع باقي المكونات، واخيرًا ضيفي الفلفل الأسود الحصى، وقلبيهم بشكل خفيف.

3- باستخدام الاستريتش انزلي الكمية المناسبة لكي، سواء كان اللانشون قصير أو طويل، تحكمي في كميتك والحجم الذي تفضلينه، ثم لفي اللانشون مع تفريغ الهواء جيدًا

اضبطي شكل اللانشون، ولفية بالفويل واغلقيه من الجهتين.

- اكملي باقي الكمية بنفس الطريقة السابقة، وضعيه في مياه مغلية بها ملح وخل حتى لا يتفاعل الفويل.

- غطي اللانشون مع بداية الغليان، واتركيه يستوي «لو مش عارفة استوت ولا لا وحبة تختبريها هاتي استيكس اضغطيها في اللانشون، لو طلعت نضيفة يبقى استوا»

- اخرجيه واتركيه يبرد ثم قطعية وضعيه في الثلاجة.