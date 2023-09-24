طبيبة تكشف العلامات الأولية لسرطان العين.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك أنواع مختلفة من السرطانات تؤثر على العين، بما في ذلك سرطان الجلد العيني والخلايا الحرشفية، والورم الأرومي الشبكي والغدد الليمفاوية.

ويمكنك أيضًا الإصابة بسرطانات الجلد المحيطة بالعين (سرطان الخلايا القاعدية والحرشفية).

وقالت الدكتورة نبيلة جونز، أخصائية العيون في مجموعة مستشفيات أوبتيجرا للعيون ، إن سرطان العين الأكثر شيوعًا، هو "سرطان الجلد العيني"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضحت: "يحدث هذا داخل العين (سرطان الجلد العنبي / المشيمي) أو في الخارج على الملتحمة، وهو غشاء يقع على الجزء الأبيض من العين (سرطان الجلد الملتحمة)."

العلامات الأولى تشمل ما يلي:

رؤية ضبابية

ومضات من الأضواء

منطقة مظلمة جديدة

ومع تقدم السرطان، تستمر الكتل والبقع الداكنة في النمو، ويمكن أيضًا أن تنتفخ العين وتصبح مشوهة ويحدث فقدان جزئي أو كلي للرؤية.

وهناك بعض الأعراض التي يمكن الخلط بينها وبين حالات أخرى أقل خطورة

لذا من المهم زيارة طبيب العيون إذا كان لديك أي أعراض جديدة ولفحص صحة العين كل عامين والحرص على ارتداء النظارات الشمسية عند الخروج تحت أشعة الشمس القوية."

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