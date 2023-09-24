الامارات | العودة إلى المدرسة بابتسامة صحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع عودتهم إلى المدرسة يستهلك الأطفال كميات أقل من الماء خلال ساعات الدوام الطويلة، وقد يهملون تنظيف أسنانهم بعد الوجبات في المدرسة، أو حتى عند الانطلاق بسرعة من المنزل صباحاً. وتضمن النصائح التالية من «دابر هيربال» الحفاظ على صحة أسنان الأطفال وعلى جمال ابتسامتهم:

إضافة بعض المرح إلى روتين تنظيف الأسنان: يجد معظم الأهالي صعوبة في إقناع الأطفال بتنظيف أسنانهم يومياً لفترة كافية، ويمكن تشجيعهم على ذلك من خلال الاستماع إلى أغنيتهم المفضلة خلال استخدام فرشاة الأسنان.

تطوير عادات مفيدة للعناية بصحة الفم: كلما تعلم الأطفال أهمية تنظيف أسنانهم في عمر مبكر، ازدادت فرصة استمتاعهم بأسنان صحية فترة أطول.

اعتماد معجون أسنان بمكونات طبيعية: لأن لثة وأسنان الأطفال لاتزال في مرحلة النمو، علينا حمايتها من أي منتجات ضارة.

علاوة على تناول أطعمة تدعم صحة الأسنان.