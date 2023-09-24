الامارات | «باونس» تفتتح فرعها الجديد في مجمع الجادة بالشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «باونس»، الشركة الرائدة في مجال تجارب الـ«فري ستايل»، عن افتتاح فرعها الجديد في الشارقة، الذي يمثل وجهة فريدة في الإمارات الشمالية ويتيح قضاء أمتع الأوقات لمحبي تجارب الـ«فري ستايل» وعشاق التسلية والمرح من الأطفال والكبار.

ويمتد باونس الشارقة على مساحة 2000 متر مربع داخل مشروع الجادة العقاري الضخم في الشارقة، وهو إضافة مميزة إلى قطاع رياضات الـ«فري ستايل»، كما يضم مجموعة متكاملة من أنشطة «باونس» المعروفة، بالإضافة إلى مسار الحواجز الجديد «إكس رن» ومنطقة «ميني باونس» المخصصة للأطفال من سن ست سنوات فما دون، و«إنفينيتي وول» وملعب «دودجبول» و«جاينت إير باج».

ويضم «باونس الشارقة» مسار الحواجز الجديد «إكس رن»، الأول من نوعه في دولة الإمارات، وهو تحدٍّ مليء بالعوائق على طراز محارب النينجا، يتيح للضيوف الاستمتاع بتجربة تخطي العقبات، كما يوجد ما يزيد على ثمانية من تحديات الجاذبية التي يختبر فيها المبتدئون ومحترفو الـ«فري ستايل» قوتهم ورشاقتهم وشجاعتهم من خلال مجموعة من أنشطة القفز والتسلق والتأرجح والانزلاق.