الامارات | «مهرجان البدر» يحتفي بالمولد النبوي الشريف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على مكانة مناسبة المولد النبوي الشريف في التاريخ الإسلامي، وأهمية استذكار معاني السيرة النبوية العطرة للنبي محمد (عليه الصلاة والسلام)، وترسيخ قيمها السامية في المجتمع، والاحتفاء بالفنون التقليدية لدولة الإمارات في إحياء المناسبة موروثاً ثقافياً واجتماعياً أصيلاً. جاء ذلك خلال حضور سموّه، احتفالية المولد النبوي الشريف، ضمن فعاليات الدورة الثانية من «مهرجان البدر» في مركز الفجيرة الإبداعي.

ونوّه سموّه بالاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات التي تحفظ الإرث الثقافي والاجتماعي للدولة، وتتيح لمختلف الثقافات التعرف إلى تقاليدها في الاحتفالات الدينية، وتحقيق رؤية الدولة في مجال الانفتاح الثقافي على مستوى العالم.

وتضمّنت الاحتفالية عرضاً لفرقة «أريج» العُمانية المتخصصة في الإنشاد المباشر، والتي قدمت ابتهالات وموشحات المديح النبوي، ثم ألقى الشاعر ثاني المهيري، قصيدةً عن المناسبة، واختتمت الاحتفالية بأداء مشترك أدته فرقة «الفجيرة للمالد»، وفرقة «دبي الشعبية للمالد الإماراتي».