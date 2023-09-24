الامارات | «Max Mara» تكشف عن تشكيلة ربيع وصيف 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في القول المأثور: «ويطبعون سيوفهم محاريث ورماحهم مناجل».. هذا بالضبط ما فعله جيش نساء الأرض في الأربعينات من القرن العشرين، حيث انضمت النساء الإنجليزيات من الريف والمدينة ومن جميع الطبقات الاجتماعية للعمل في الأرض جنباً إلى جنب في سبيل توفير الغذاء للوطن.

كان جيش الأرض يؤمن بتنمية قواته، وقد حصل الكثيرون على مذاق التعلم للمرة الأولى في صفوفه، ولم يكن تعليمهم مجرد تدريب على العمل. تم تشجيع فتيات الأرض على الانخراط في الأنشطة الإبداعية. نشرت مجلة «The Land Girl» عروضها الأدبية، وفي عام 1944 تم تكليف الكاتبة فيتا ساكڤيلي ويست بتأليف كتاب يروي قصة جيش الأرض مع قسم كامل مخصص لأبيات قصيدتها الشعرية. تضفي ساكڤيلي ويست لمسة من الغرابة الساخرة الجريئة على لوحة مزاج علامة «Max Mara»، تظهر الطبعات الأنيقة مع الأزهار الكاملة التي تتشكل باللون الأسود الراقي على أرضية بنية فاتحة مستوحاة من صور حديقتها في «Sissinghurst».

ديميتر، أيقونة الطبيعة والنبات والفلاحة عند الإغريق في زي عمل البستنة. تُظهر الصور الفوتوغرافية والنشرات الإخبارية المعاصرة فتيات الأرض ذات خدود وردية في المناظر الطبيعية الخلابة. وتعتبر سراويل ركوب الخيل وبدلات صفارات الإنذار وغيرها من ملابس العمل الكلاسيكية مصدر إلهام لسحر علامة «Max Mara»، حيث تتميز بجيوب وحقائب واسعة بما يكفي لمجرفة التأصيص، مع حياكة وخياطة قوية معززة وحمّالات متينة. لقد تم تصميم القطع في مراحل مميزة مصبوغة بوفرة مذهلة من الألوان الجميلة مثل الزهور على البازلاء الحلوة في حديقة منزلية في منتصف الصيف. بالطبع هناك ألوان رملية محايدة أيضاً، ما يضفي إحساساً بالفخامة البسيطة على معاطف الترينش الواقية من المطر المصمّمة بشكل مثالي، والسترات الواسعة ذات الطراز العسكري. تأتي فساتين الاستجمام تحت أشعة الشمس المميزة دون ظهر والمستوحاة من مآزر البستانيين، وفساتين الشيفون ثلاثية الطبقات مع أشرطة الغبردين لتروي رسالة الأناقة والشدة من النهار إلى المساء.

ورغم الإحساس بلمسات الطراز الرعوي، فإن هذه المجموعة مخصّصة لفتاة المدينة الكبيرة العصرية التي تهوى أجواء وأشغال البستنة. هل لاحظتم كيف تتحول كل قدم مربعة من المشهد الحضري في عالمنا الآن فجأة إلى حديقة مكسوة بالأخضر؟ من المرجّح أن تحتوي حقيبة الفتاة على جهاز كمبيوتر محمول وصندوق وجبة الغداء بدلاً من الزهور الطازجة من الحديقة المسورة، وقد صُنعت تلك الصنادل ذات الكعب العالي والأربطة لتتبختر على الرصيف، وليس لتقليب تربة الأرض، لكن امرأة اليوم تمثل اندماجها مع الموجة الجديدة عندما تظهر بمظهر فتاة الأرض من «Max Mara».