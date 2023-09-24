الامارات | متحف مدام توسو دبي يكرّم ماجد المهندس بتمثال من الشمع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مدام توسو - دبي عن تمثال شمعي للفنان ماجد المهندس، مضيفةً بذلك نجماً آخر إلى قائمتها من المشاهير العالميين والعرب.

وتأتي هذه الخطوة تقديراً من متاحف مدام توسو العالمية للنجم المعروف بصوته الفريد وموسيقاه التي تتميز بعمقها العاطفي وقوة أدائه، ولمسيرة كللها النجاح لأكثر من 20 عاماً، حصل خلالها على جوائز متعددة، وحقق أرقاماً قياسية في القوائم الموسيقية.

ويتمتع التمثال الشمعي لماجد المهندس بكاريزما مميزة، حيث يرتدي بدلة مصممة خصيصاً تتناغم مع هويته الفريدة وتتماشى مع تعابير وجهه وحركات جسده.

كما سيتاح للزوار فرصة اكتشاف المعارض التفاعلية والتعرف عن قرب إلى أيقوناتهم المفضلة، بمن فيهم نجوم دوليون وإقليميون، ما يجعلها وجهة يجب زيارتها في دبي.