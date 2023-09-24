الامارات | «ليوا للتمور» يتوج الفائزين في «مزاينة النخبة» و«التغليف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى مهرجان ومزاد ليوا للتمور بدورته الثانية بالفائزين بمسابقتي «مزاينة نخبة ليوا للتمور» و«تغليف التمور بدون إضافات».

وأسفرت نتائج مسابقة «تغليف التمور بدون إضافات»، عن فوز فاطمة خليفة ضبيب الشامسي بالمركز الأول، و«واحة خنور للتمور» المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب حمد عتيق حمد الكنيبي المزروعي وإخوانه، ونال المركز الرابع «سيوا لتجارة التمور»، وحل خامساً خالد محمد المزروعي. وفي مسابقة «نخبة ليوا للتمور» ذهب المركز الأول إلى حضرم خميس سعيد المريخي، والمركز الثاني إلى ورثة عيسى فارس سعيد المزروعي، وجاء في المركز الثالث سعيد حمودة خميس العرياني، وفي المركز الرابع ورثة علي مبارك سلطان العرياني، وفي المركز الخامس سلطان سعيد محمد سلطان العرياني.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في مسابقة «نخبة ليوا للتمور» على 150 ألف درهم، والثاني 125 ألف درهم، والثالث 100 ألف درهم، والرابع 75 ألف درهم، والخامس 50 ألف درهم، وتتوزع الجوائز حتى المركز الـ10 ليصل مجموعها إلى 630 ألف درهم.

وتوج رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، المهندس عويضة مرشد المرر، الفائزين بحضور مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، عبيد خلفان المزروعي.