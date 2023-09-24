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الامارات | 70 يوماً الأخيرة في حياة فـان غوخ

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■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 70 يوماً الأخيرة في حياة فـان غوخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت هذا الأسبوع ورشة عمل لصيانة منطقة «أوفير سور واز»، التي قضى فيها الرسام الهولندي فنسنت فان غوخ أيامه الأخيرة.

وتظهر الصور الكنيسة التي رسمها الرسام الهولندي فان غوخ، كما تظهر الرسام الهولندي وشقيقه ثيو فان غوخ في «مقبرة أوفير سور واز».

كما تُظهر الصور كرسياً وحيداً موضوعاً داخل غرفة فنسنت فان غوخ في فندق «أوبيرج رافوكس» في الضواحي الشمالية الغربية لباريس، حيث أمضى الرسام الهولندي آخر 70 يوماً من حياته نزيلاً في الفندق الفرنسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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