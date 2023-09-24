الامارات | 70 يوماً الأخيرة في حياة فـان غوخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت هذا الأسبوع ورشة عمل لصيانة منطقة «أوفير سور واز»، التي قضى فيها الرسام الهولندي فنسنت فان غوخ أيامه الأخيرة.

وتظهر الصور الكنيسة التي رسمها الرسام الهولندي فان غوخ، كما تظهر الرسام الهولندي وشقيقه ثيو فان غوخ في «مقبرة أوفير سور واز».

كما تُظهر الصور كرسياً وحيداً موضوعاً داخل غرفة فنسنت فان غوخ في فندق «أوبيرج رافوكس» في الضواحي الشمالية الغربية لباريس، حيث أمضى الرسام الهولندي آخر 70 يوماً من حياته نزيلاً في الفندق الفرنسي.