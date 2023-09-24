الامارات | فيلم «ذا اكسبندابلز 4»

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم «ذا اكسبندابلز 4» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود فريق المرتزقة من جديد من أجل التصدي لتاجر أسلحة يمتلك جيشاً كبيراً يسعى من خلاله لتدمير كل شيء.
ﺇﺧﺮاﺝ: سكوت وو (مخرج).
ﺗﺄﻟﻴﻒ: ديف كاﻻهام (شخصيات) ماكس ادامز (سيناريو وحوار).
طاقم العمل: سيلفستر ستالون، جيسون ستاثام، 50 سنت، ميجان فوكس، راندي كوتور، توني جا.
فيلم «ذا اكسبندابلز 4» الآن في «ريل سينما».
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