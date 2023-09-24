الامارات | فيلم «ذا اكسبندابلز 4»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود فريق المرتزقة من جديد من أجل التصدي لتاجر أسلحة يمتلك جيشاً كبيراً يسعى من خلاله لتدمير كل شيء.

ﺇﺧﺮاﺝ: سكوت وو (مخرج).

ﺗﺄﻟﻴﻒ: ديف كاﻻهام (شخصيات) ماكس ادامز (سيناريو وحوار).

طاقم العمل: سيلفستر ستالون، جيسون ستاثام، 50 سنت، ميجان فوكس، راندي كوتور، توني جا.

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