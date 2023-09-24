«جددي لانش بوكس أطفالك».. مقادير وطريقة عمل المافن المالح في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

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مقادير وطريقة إعداد بان كيك الخضار.. جددي في اللانش بوكس لطفلك

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تبحث كل أم عن وصفات مختلفة، يمكن أن تضعها لأبنائها في «اللانش بوكس»، وفي الوقت ذاته تكون مغذية ومليئة بالخضراوات، التي تحتوي على فيتامينات عديدة مفيدة للجسم، ومن هذه الوصفات المافن المالح أو الكب كيك المالح، ويمكن إضافة أي نوع خضار مفضل للأبناء.

وأوضحت الشيف نجلاء الشرشابي، أن المقادير تنقسم إلى مكونات سائلة وجافة:

المكونات السائلة لإعداد الوصفة:

عدد 1 بيضة

1/2 كوب أو 120 ملي حليب كامل الدسم أو خالي الدسم، حليب جاموسي أو يمكن استخدام أي حليب نباتي، مثل حليب جوز الهند.

1/2 كوب زبادي بما يعادل 120 ملي.

1/3 كوب زبدة سايحة أو زيت.

أما عن المكونات الجافة:

1 1/2 كوب دقيق منخول، حيث يساعد في هشاشة الوصفة بنسبة كبيرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

من كوب إلى كوب ونصف جبنة أي نوع مفضل.

الخضروات:

يمكن استخدام أي خضراوات مشكلة مثل «البسلة، الجزر، الكوسة، فلفل أخضر، فلفل ألوان، الطماطم، المشروم».

طريقة إعداد المافن المالح:

- إضافة المكونات السائلة في وعاء كبير، وخلطهم جيدًا.

- خلط المكونات الجافة وتقليبها ثم إضافتها إلى المكونات السائلة وإعادة الخلط جيدًا، ثم إضافة أي نوع من الجبنة، مثل الرومي والشيدر والبيضاء حسب المتوفر، ويمكن استخدام الـ3 أنواع، أو الاكتفاء بنوع واحد، وإضافة الخضراوات.

طريقة خبز المافن المالح:

- تأتي الخطوة الأخيرة في إعداد المافن المالح، بوضع الخليط في صينية مافن أو صينية عادية، بشرط أن تكون الصينية مدهونة بالزيت، وبها رشة بسيطة من الدقيق.

- يخبز المافن في فرن ساخن مسبقًا، على درجة حرارة 180 ° لمدة من 20 دقيقة لـ30 دقيقة.