الأطعمة المصنعة تزيد من خطر إصابتك بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة إن خطر الاكتئاب يرتفع بنسبة 50% بعد تناول الأطعمة المعالجة بالهدرجة والمحلاة اصطناعياً، مثل الوجبات الجاهزة، والخفيفة السكرية، والمشروبات الغازية.

وأوضح الدكتور أندرو تشان، نائب رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى ماساتشوستس العام والمشرف على الدراسة: " المشكلة هي الأطعمة التي تُغير بشكل كبير، غالباً بالعمليات الصناعية كالهدرجة"، وفقا لموقع "هيلث داي".

والهدرجة هي عملية تصنيع كيميائية تزيد من كمية الدهون المتحولة في الأطعمة.

وربطتها الأبحاث كثيراً بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وشرع تشان وزملاؤه في معرفة تأثير الأطعمة المصنعة على خطر الاكتئاب.

وراجعوا بيانات 32 ألف امرأة في منتصف العمر، شاركن في الدراسة الثانية لصحة الممرضات بين 2003 و2017. واعتبرن جميعاً غير مصابات بالاكتئاب في البداية.

وفي نهاية الدراسة، شخصت إصابة ما يزيد قليلاً عن 2100 منهن بالاكتئاب، وهو رقم تضاعف أكثر من الضعف عند استخدام معيار فحص أقل صرامة.

ووجدت الدراسة أن النساء اللواتي صُنّف استهلاكهن للأطعمة فائقة المعالجة ضمن أفضل 20% من الأطعمة، يواجهن أيضاً خطراً أعلى بـ 50% للإصابة بالاكتئاب.

وقالت الدكتورة كوني ديكمان الرئيسة السابقة لأكاديمية التغذية وعلم التغذية والتي راجعت النتائج: "النظام الغذائي السيئ أو تفاوت العناصر الغذائية يمكن أن يؤثر على صحة الدماغ".

وأضافت "تحديد الدور المحدد الذي تلعبه الأطعمة فائقة المعالجة والمحليات الصناعية، صعب". "لكن يحتمل أن مشكلة الاكتئاب، من ضعف جودة النظام الغذائي".

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