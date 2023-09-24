الزنجبيل.. أمل جديد لعلاج أمراض المناعة الذاتية

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح بحث جديد نشر في جامعتي كولورادو وميتشغان أهمية مكملات الزنجبيل في السيطرة على الالتهاب لدى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية.

وركز البحث على تأثير مكملات الزنجبيل على نوع من خلايا الدم البيضاء تسمى العدلات.

وركزت الدراسة على تكوين مصيدة العدلات خارج الخلية، وما يعنيه ذلك للسيطرة على الالتهاب، وفق ما ذكر موقع "مديكال إكسبريس".

وكشف فريق البحث أن استهلاك الأشخاص الأصحاء للزنجبيل يجعلهم أكثر مقاومة لمرض المناعة الذاتية المرتبط بخلايا الدم البيضاء.

وتفيد هذه النتيجة في علاج أمراض مثل الذئبة، ومتلازمة مضادات الفوسفوليبيد، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وقال الدكتور جيسون نايت الباحث المشارك: "يقدم بحثنا، لأول مرة، دليلاً على الآلية البيولوجية لخصائص الزنجبيل الواضحة المضادة للالتهابات لدى البشر".

ولا توجد مكملات غذائية طبيعية كثيرة، أو أدوية لعلاج أمراض المناعة الذاتية.

وقال نايت: "نعتقد أن الزنجبيل قد يكون قادراً على استكمال برامج العلاج بالفعل، وتخفيف الأعراض لدى المرضى".

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