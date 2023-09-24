الامارات | أنشأ 20 شركة فاشلة قبل أن يصبح مليارديراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حوّل الإصرار الشاب البالغ من العمر 37 عاماً، أبورفا ميهتا إلى ملياردير، ترك وظيفته في شركة أمازون لتحقيق حلمه.

وميهتا هو المؤسس المشارك البالغ من العمر 37 عاماً لشركة إنستاكارت "Instacart"، وهي شركة ناشئة لتوصيل البقالة عبر الإنترنت تم طرحها للاكتتاب العام يوم الثلاثاء وتفتخر الآن بقيمة سوقية تبلغ 8.8 مليار دولار. وباعتباره أكبر مساهم فردي في "Instacart"، تبلغ قيمة ثروة "ميهتا" الآن 1.1 مليار دولار بعد بيع 700 ألف سهم من الشركة التي أطلقها في سان فرانسيسكو في عام 2012.

وقال لشبكة "CNBC"، إن طريقه إلى أن يصبح مليارديراً لم يكن مؤكداً على الإطلاق: لقد كان مليئاً ببقايا "حوالي 20" شركة ناشئة فاشلة حاول تأسيسها، قبل أن يجد النجاح أخيراً مع "Instacart".

وفي عام 2010، كان ميهتا يعيش في سياتل ويعمل في مجال الخدمات اللوجستية لشركة أمازون كمهندس لسلسلة التوريد. وقال إنه استقال من وظيفته وانتقل إلى سان فرانسيسكو مع الرغبة في بناء شركته الناشئة الناجحة، ولكن دون خطة واضحة.

وقال ميهتا: "السبب الذي دفعني إلى ترك وظيفتي في شركة أمازون هو أنني أردت أن أصبح رائد أعمال". "لم أكن أعرف ماذا ستكون فكرتي".

وعلى مدار العامين التاليين، تراوحت محاولاته في مجال ريادة الأعمال من إنشاء شركة إعلانية ناشئة لشركات الألعاب إلى شبكة اجتماعية للمحامين. وقال ميهتا: "لسوء الحظ، فشلت جميعها".

وأخيرا، لجأ أخيرا إلى ثلاجته الخاصة للإلهام. وقال ميهتا إن قلة مشترياتي من البقالة "كانت مشكلة مستمرة بالنسبة لي".

كما رأى أيضاً فجوة في سوق التوصيل عبر الإنترنت المزدهر. قال ميهتا: "كان ذلك في عام 2012 وكنا نطلب كل شيء عبر الإنترنت، باستثناء البقالة". "لقد قررت أنني سأغير ذلك. لقد بدأت في برمجة الإصدار الأول من تطبيق Instacart، وبعد 3 أسابيع، وُلدت الشركة الناشئة.

وقال: "بداية Instacart كانت وعرة"، أراد "ميهتا" الانضمام إلى مسرعة الأعمال للشركات الناشئة "Y Combinator"، لكن فاته الموعد النهائي للتقديم، حسبما صرح لـ "TechCrunch" في عام 2012. وتمكن من إقناع شركاء "Y Combinator" باستخدام تطبيقه ليؤمن لنفسه مكاناً.

ساعدت "Y Combinator" شركة "ميهتا" في الحصول على 2.3 مليون دولار من تمويل رأس المال الاستثماري في غضون بضعة أشهر، وسرعان ما انتشرت "Instacart" خارج سان فرانسيسكو. وهي تقدم الآن منتجات البقالة من أكثر من 80000 متجر، بما في ذلك سلاسل مثل "Kroger"، و"Costco"، و"Wegmans"، في أكثر من 14000 مدينة عبر أميركا الشمالية.

وقبل طرح أسهمها للاكتتاب العام، كتبت Instacart في ملف لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة أن الشركة سلمت أكثر من 900 مليون طلب للعملاء، تحتوي على 20 مليار عنصر.

ومع الاكتتاب العام، سيترك ميهتا دوره كرئيس تنفيذي للشركة، منهياً بذلك 11 عاماً من العمل مع الشركة.