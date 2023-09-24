الامارات | ملك جمال الأردن يعلن تجاوزه أول تحدٍ.. فما هو التحدي الثاني؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "أنا ملك الإرادة" هكذا وصف أيمن العلي المعروف بـ"ملك جمال الأردن" وأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن نفسه في حفل تخرجه من الجامعة.

وكتب أيمن العلي عبر انستغرام: "بفضل الله تم تخرجي من الجامعة.. الحمد لله .. هذا أول تحدي وباقي التحدي الثاني وهو محاربتي للكانسر وبإذن الله قريبا".

ويعاني صانع المحتوى الأردني من الإصابة بسرطان المعدة، وفق ما أعلن عبر منشور سابق، أكد فيه محاربته للمرض.

وفور الكشف عن إصابته، سارع متابعوه، والمغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، لإبداء تضامنهم معه، ودعواتهم له بالشفاء، وتجاوز هذه المحنة.