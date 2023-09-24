الامارات | اشترت لوحة بـ 4 دولارات وباعتها بـ 191 ألف دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم بيع لوحة تم شراؤها من أحد متاجر التوفير في نيو هامبشاير مقابل 4 دولارات في مزاد علني بمبلغ 191 ألف دولار عندما تبين أنها عمل مفقود منذ فترة طويلة لفنان معروف اسمه إن سي ويث.

وكانت اللوحة التي تحمل عنوان رامونا، واحدة من أربع لوحات رسمها الفنان المقيم في بنسلفانيا لطبعة عام 1939 من كتاب رامونا للكاتبة هيلين هانت جاكسون عام 1884. ويصور العمل امرأة شابة يتيمة في صراع مع والدتها الحاضنة.

وقالت دار المزادات "بونهامز سكينر" إن خبراء "وايث" اعتبروا اللوحة مفقودة منذ فترة طويلة، لكنها ظهرت في حوزة امرأة من نيو هامبشاير.

من جهتها قالت المرأة إنها اشترت اللوحة من متجر التوفير المحلي التابع لها مقابل 4 دولارات وقضت بعض الوقت على حائطها قبل أن تضعها في الخزانة.

واكتشفت الهوية الحقيقية للوحة بعد أن نشرت صورة لها على فيسبوك، حيث تم حثها على الاتصال بالقيمين على متحف برانديواين في تشادز فورد بولاية بنسلفانيا، وخصوصا أمينة متحف وايث السابقة في ولاية ماين والتي قررت الحصول على اللوحة. وبيعت اللوحة أخيرا بالمزاد العلني بعد التحقق من هويتها، محققة عرضًا مرتفعًا قدره 150 ألف دولار، مما جعل سعر البيع النهائي 191 ألف دولار بمجرد تضمين الأقساط والرسوم.

ولا يزال مكان وجود اللوحة قبل ظهورها الأخير في متجر شعبي لغزًا.