محمد اسماعيل - القاهرة - علامات إذا ظهرت على ركبتك تنذرك بسرطان المفاصل

كتبت- نرمين ضيق الله

هناك علامات إذا ظهرت على ركبتك تدل على الإصابة بسرطان المفاصل، وما يعرف بسرطان العظام بوجه عام، لذا إذا لاحظت أي تغيرات بمفاصل جسمك وركبتك انتبه قد يشير ذلك للإصابة بالسرطان.

وسرطان المفاصل عبارة عن ورم خبيث يحدث في الأنسجة التي تربط العظام ببعضها البعض، أو في الغضاريف التي تغطي نهايات العظام، وهو مرض نادر الحدوث، ولكن يمكن أن يظهر في أي مفصل في الجسم، بما في ذلك الركبة، وفقا لما جاء في الجمعية الأمريكية لأورام العظام (AOSSM)، "مايو كلينك" المعني بالصحة.

أنواع السرطان

１- الساركومة العظمية.

２- الساركومة الغضروفية.

３- ساركومة إيوينغ.

علامات وأعراض سرطان المفاصل في الركبة (سرطان العظام):

１- كسر العظام دون مبرر.

２- وجود تورم في الركبة لا يشفى.

３- ألم في الركبة لا يتحسن بالعلاج.

４- وجود تغيرات في شكل الركبة.

５- عدم القدرة على المشي بشكل جيد.

６- الشعور بصلابة في الركبة.

وهناك علامات آخرى لسرطان العظام أكثر شيوعا تتمثل فيما يلي:

- فقدان الوزن بشكل غير مبرر.

- الشعور بالتعب.

- الإصابة بالحمى.

التشخيص

يمكن أن تساعد الفحوصات التصويرية في تحديد مكان وحجم أورام العظام، وتحديد انتشار الأورام في أجزاء أخرى من الجسم، وتشمل الفحوصات ما يلي:

التصوير المقطعي المحوسب (CT).

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET).

التصوير بالأشعة السينية.

العلاج

- الجراحة.

- العلاج الكيميائي.

- العلاج الإشعاعي.

بالإضافة لتغير نمط الحياة للأفضل عن طريق:

- اتباع نظام غذائي صحي.

- ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

- الإقلاع عن التدخين.