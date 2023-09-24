الإكسسوارات التي تحتاجين لها في فصل الخريف

تكمل الإكسسوارات في الخريف دائماً المظهر والتي تضمن الحقيبة أو القبعة أو الوشاح المختار بشكل صحيح والتي نجاح مظهرك، لهذا السبب من المهم دائماً الانتباه إلى التفاصيل واختيار الأشياء عالية الجودة التي تتوافق مع صيحات الموضة.

ومع ذلك، لا تزال العديد من النساء يفضلن الراحة وبالتالي يكملن إطلالتهن بإكسسوارات قد يكون عفا عليها الزمن وفقدت أهميتها منذ فترة طويلة، لكن ما هي عناصر خزانة الملابس هذه وكيفية استبدالها، نخبرك هنا بكل شيء.

استبدلي الوشاح الرفيع بموديل ضخم

تغيرت صيحات الموضة اليوم مرة أخرى وتركز العلامات التجارية للأزياء على الكلاسيكيات والأنوثة، لذلك، نقترح إعطاء الأفضلية لموديل الوشاح الضخم الذي مكن لفه حول الرقبة والكتفين بسهولة.

استبدلي القبعة المحبوكة اللينة بقبعة سميكة

إذا كنتِ سترتدين قبعة في الخريف، فتأكدي من أنها تتكون من مواد كثيفة مثل الجلد أو الصوف، نظراً لأنه إذا لم يحتفظ الملحق بالشكل، فستبدو رخيصة، أعط الأفضلية للنماذج الأساسية التي تناسب مجموعة متنوعة من الإطلالات، لأنه يمكنك ارتداء قبعة للحماية وليس فقط بالاقتران مع الملابس الخارجية.

استبدلي القفازات الملونة أو المزينة بالأنواع الكلاسيكية

إذا كنتِ تريدين أن يبدو مظهرك باهظ الثمن ولا تشوبه شائبة، فتخلصي من القفازات الملونة في خزانة ملابسك مع ديكور على شكل الفر، وأحجار الراين والبلورات وإعطاء الأفضلية للبساطة التي لن تخرج أبداً عن الموضة.

بدلاً من حمل مظلة منقوشة اختاري نوعاً بسيطاً

كثير من الناس لا يهتمون بالمظلات، لأنهم لا يربطونها كإكمال للزي ولكن في الحقيقة يمكن أن تكون المظلة التي تحملينها لحمايتك من المطر امتداداً لمظهرك وبالتالي يجب أن تبدو مناسبة، حان الوقت هذا العام للتخلص من المظلات ذات المنقوشة بالزهور والمناظر الطبيعية والحيوانات، من الأفضل إعطاء الأفضلية للأنماط البسيطة أو أحادية اللون.

استبدلي القبعة ذات الطابع الطفولي بموديل أنيق

انتبهي بشكل خاص للقبعة التي تختارينها، نقوم بتغيير القبعات بسرعة، لذلك نعرض الاستعداد لمثل هذه التغييرات مقدماً، في وقت ما، كانت القبعات ذات العلاقات مع آذان القطط أو القبعات مع ديكور الأطفال في الموضة، مثل هذا الملحق مناسب فقط لالتقاط الصور ولكن ليس للمشي في الحياة الواقعية.

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