ملك أحمد زاهر عن اختيارها سفيرة لـ«محو أمية لغة الأشارة»: حاسة بمسؤولية كبيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سعادة كبيرة ارتسمت على وجهها لإخيتارها سفيرة لمبادرة إنسانية، أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي وهي المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة التي تهدف إلى توفير ألف تليفون محمول لطلاب الصم وضعاف السمع لتسهيل دمجهم في المجتمع، وعبر صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» شاركت ملك أحمد زاهر تفاصيل من مشاركتها في ذلك الحدث، واختيارها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي سفيرا للمبادرة، وخلال كلمتها قالت إنها تشعر بمسئوولية كبيرة تجاه المجتمع وأكدت على أهمية دراسة لغة الإشارة والتي تحاول بالفعل تعلمها.

ملك زاهر سفيرة مبادرة مصر لمحو أمية لغة الإشارة

وقالت الفنانة ملك زاهر عبر الفيديوهات التي شاركتها متابعيها عبر الصفحة الرسمية لها على «إنستجرام» قالت:« يمكن دي أول مرة اقف فيها على مسرح قدام ناس كتير، وأنا سعيدة لاختياري أني أمثل مبادرة مصر لمحو أمية لغة الاشارة، وأكون سفيرة لمبادرة راقية ومهمة زي دي، وإن شاء الله نقدر بجد نعمل تغيير ملحوظ في محو أمية لغة الاشارة».

وخلال الحفل تحدثت عن دورها في المبادرة وعلاقتها بالفن، «لازم كلنا نحاول ونعرف وندرس لغة الإشارة ونعرف أهميتها، لأن المشكلة عندنا احنا، وعندنا مسؤوليه أننا نظهر دا في الأفلام والمسلسلات شكرا لجميع الفنانين وحابة أقول لذوي الهمم اللي مشرفينا النهاردة أنتوا أبطال ومبسوطة بيكوا، وبحبكوا كلكم».

مبادرة مصر لمحو أمية لغة الإشارة

وتهدف للمبادرة المصير لمحو أمية لغة الإشارة؛ إلى توفير 1000 تليفون محمول للطلاب الصم وضعاف السمع لتسهيل دمجهم في المجتمع، بحسب وزارة التضامن الاجتماعي من خلال إطلاق المبادرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة، بجانب إطلاق المنصة الإلكترونية للتدريب والتوظيف بالشراكة بين وزارة التضامن، ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوى العاملة، لدعم السبل المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في توفير فرص عمل تناسب الإعاقة والمؤهل الدراسي إن وجد، لدمجهم في سوق العمل.