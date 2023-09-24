أثناء عملية الولادة.. خطأ طبي يتسبب في إزالة المثانة لـ سيدة- وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت إحدى الأمهات البريطانية عن معاناتها بعد أن قام الأطباء بإزالة المثانة عن طريق الخطأ أثناء عملية قيصرية.

وتُركت السيدة "فيليسيتي بينيون" بحقيبة فغرة بولية دائمة بسبب خطأ ارتكب في مستشفى كوينز الطبي في نوتنغهام بإنجلترا.

واتهمت البالغة من العمر 37 عاما مستشفى بـ نوتنغهام بما حدث لها قبل أن تعترف المؤسسة في النهاية بمسؤوليتها، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبقيت في المستشفى لمدة خمسة أشهر قبل ولادة طفلها الثاني، واشتبه الأطباء في إصابتها بـالمشيمة الملتصقة، وهي إحدى مضاعفات الحمل القاتلة.

ولكنها قالت إن الأطباء لم يتبعوا الإرشادات قبل وأثناء العملية القيصرية المخطط لها، الأمر الذي كاد أن يقتلها.

وقالت بينيون: "سمح الطبيب لزميل آخر مبتدئ بإجراء العملية القيصرية".

ولحسن الحظ، سارت الأمور على ما يرام وخرج الطفل بخير، ولكنهم سرعان ما أدركوا وجود مضاعفات أخرى كانوا يستبعدونها من قبل، وقد تعرضت لأسوأ حالة وهي المشيمة الملتصقة.

وتسبب المشيمة الملتصقة في نمو المشيمة عبر الرحم، وتمتد أحيانًا إلى الأعضاء المجاورة مثل المثانة.

واعتقد الأطباء أنها قد تكون مصابة بالحالة بعد إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لمدة 25 أسبوعًا.

وكانت السيدة تعتقد أن فريقًا متعدد التخصصات قد اجتمع قبل ولادتها القيصرية لتوفير الأخصائيين المناسبين إذا لزم الأمر، ولكنهم لم يفعلوا ذلك.

وعندما أجرى الجراحون عملية استئصال الرحم الطارئة، كانوا بحاجة إلى طبيب مسالك بولية، لأن المثانة كانت ملتصقة بشدة بالرحم، ولكن لم يكن أي منهم موجود في المستشفى.

وتمت إزالة مثانتها السليمة عن طريق الخطأ، وعندما استيقظت، قيل لها في البداية أنه كان يجب إزالتها.

وقال أنتوني ماي، الرئيس التنفيذي للمستشفى: "إن المؤسسة تعتذر عن الألم والمعاناة التي عاشتها السيدة بينيون".

وأضاف : "من الواضح أنه تم ارتكاب أخطاء".

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