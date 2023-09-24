"وأنت لا تدري".. مشروب ساخن شهير يرفع ضغط الدم لديك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، حيث يتم استهلاكها يوميا من قبل الكثير من الأشخاص.

بالإضافة إلى ذلك فإن هذا المشروب يتمتع بفوائد صحية مختلفة، بدءًا من طول العمر وحتى صحة القلب .

ومع ذلك، حذر الدكتور أمير خان بجامعة ليدز في المملكة المتحدة من أن تناول الكثير من القهوة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لديك، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

تابع: "على الرغم من أنها تحتوي على المزيد من الفوائد الصحية، إلا أن العنصر الرئيسي الموجود بها "الكافيين" قد يكون مضراً لك".

وأوضح أمير أن معظم فناجين القهوة تحتوي على حوالي 100 ملليجرام من الكافيين، ولكن الشاي يحتوي على حوالي 45 ملليجرام.

أضاف: "الكثير من الكافيين يسبب الصداع والأرق وخفقان القلب ويرفع ضغط الدم".

وأوضحت دراسة نُشرت في مجلة Nutrients، أن القهوة تؤدي إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم.

وأدى تناول فنجانين إلى ثلاثة من القهوة إلى زيادة ضغط الدم الانقباضي بمقدار 3-14 ملم زئبقياً والانبساطي بمقدار 4-13 ملم زئبقياً.

لذلك، ينصح الدكتور أمير بتناول القهوة باعتدال إذا كنت ترغب في جني فوائدها الصحية المحتملة.

ونصح بتناول حوالي أربعة فناجين من القهوة يومياً لمعظم البالغين، وكوبين إذا كنتِ حاملاً كحد أقصى".

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