«وفاة مأساوية».. من هي مادي كوزاك لاعبة شيفيلد يونايتد التي توفت في ظروف غامضة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«وفاة مأساوية».. هكذا أعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، رحيل لاعبة الفريق وأسطورة النادي مادي كوزاك، عن عمر ناهز 27 عاما، في فاجعة هزت الدوري الإنجليزي للسيدات خلال الساعات القليلة الماضية.

وفاة أسطورة شيفيلد يونايتد في ظروف مأساوية عن عمر يناهز 27 عاما

«تركت الفراغ في قلوبنا»، بهذه الكلمات نعى النادي الإنجليزي لاعبته، معلنا وفاتها في ظروف غامضة، ومأساوية، دون الكشف عن تفاصيل الوفاة، لواحدة من أفضل لاعبات الفريق عبر تاريخه، فمن هي الراحلة مادي كوزاك؟.

من هي مادي كوزاك لاعبة شيفيلد يونايتد التي توفت في ظروف غامضة؟

انضمت مادي كوزاك المولودة في 28 أكتوبر عام 1995، إلى نادي شيفيلد يونايتد عام 2019، قادمة من ليستر سيتي، لتدخل التاريخ في غضون 4 سنوات دافعت خلالها عن قميص النادي الإنجليزي، بدخولها نادي المائة، الموسم الماضي.

كوزاك، التي عملت أيضا كمدير تنفيذي للتسويق بالنادي، وقعت عقدا جديدا في يوليو الماضي، لمواصلة مسيرتها التي انتهت في عمر مبكر، بعد أن وافتها المنية خلال الساعات الماضية.

ومثلت كوزاك، منتخب إنجلترا تحت 19 عاما في وقتٍ سابق، وتعد واحدة من أبزر لاعبات خط الوسط الإنجليزي على مدار السنوات الماضية.

دقيقة حداد في مباراة شيفيلد يونايتد ونيوكاسل بعد وفاة مادي كوزاك

شيفيلد يونايتد، المقرر أن يواجه نظيره نيوكاسل في الدوري الإنجليزي مساء اليوم الأحد، قرر تكريم مادي كوزاك خلال المباراة، فضلا عن الوقوف دقيقة حداد قبل إطلاق صافرة البداية.

مسيرة كوزاك في ملاعب الكرة النسائية كانت تسير بشكل مثير للإعجاب، بعد أن لعبت لبرمنجهام وأستون فيلا، قبل أن تنتقل إلى نادي شيفيلد يونايتد منذ 4 سنوات، لتتوفى في ظروف غامضة لم يعلن عنها ناديها الإنجليزي حتى الآن.